Homem de 23 anos detido em Setúbal por homicídio na forma tentada

Um jovem de 23 anos foi detido em Setúbal por suspeitas da prática do crime de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida. A informação foi avançada esta quarta-feira em comunicado pela Polícia Judiciária (PJ).

Na mesma nota, a autoridade revela que, no passado dia 23 de outubro, o homem, junto com outros dois indivíduos, já detidos, circulavam num carro numa artéria da cidade de Setúbal quando, “sem motivo aparente, se desentenderam com um grupo que circulava apeado".

O agora detido e um dos amigos terão saído da viatura e exibido armas de fogo, efetuando vários disparos, tendo um deles acabado por atingir um elemento de outro grupo.

O trio é também suspeito de, na mesma localidade daquele distrito, ter efetuado vários disparos ao avistar um homem conhecido. Deste caso não resultaram quaisquer fertidos.

O homem detido esta semana já tem antecedentes por crimes de tráfico de droga e roubo, já tendo sido presente ao primeiro interrogatório judicial. O detido aguardará julgamento em prisão preventiva.