Revelada árvore genealógica mais antiga do mundo, com 5.700 anos

Uma análise de ADN de uma tumba com 5.700 anos revelou a árvore genealógica mais antiga do mundo. A descoberta revela a importância da família e da descendência entre pessoas que foram alguns dos primeiros agricultores britânicos.

Uma equipa de investigação examinou os ossos e dentes de 35 pessoas num dos túmulos britânicos mais bem preservados do país, perto da aldeia de Hazleton, em Cotswolds. Os resultados, disse o Dr. Chris Fowler da Universidade de Newcastle, são "espantosos".

Os investigadores descobriram que 27 pessoas eram parentes biológicos de cinco gerações contínuas de uma única família alargada. A maioria era descendente de quatro mulheres que tinham tido todas filhos com o mesmo homem.

"Quando construíam estes túmulos e decidiam quem incluir neles, certamente neste caso, estavam a seleccionar pessoas que eram parentes próximos das pessoas que ali foram enterradas pela primeira vez. Têm esta estreita ligação com os seus antepassados imediatos e que se estende por várias gerações. A família era importante e isso vê-se também com a inclusão de algumas crianças muito pequenas no túmulo", diz Chris Fowler.