Cientistas de Lisboa investigam ligação entre cheiros e lugares

Cientistas do Centro Champalimaud, em Lisboa, descobriram com experiências levadas a cabo com ratos que os neurónios do córtex olfativo associam cheiros a lugares, explica a investigação esta quarta-feira publicada na revista científica “Nature”.

Os ratos são animais muito mais olfativos, ao contrário dos humanos, do que visuais e usam o córtex olfativo ao traçar um mapa espacial, levando-os a optar por um determinado caminho. O que a investigação mostra é que essa área poderá ser um ponto significativo para planear direções e ir de um lugar para outro.

“As moléculas dos cheiros em si não contêm informação espacial. No entanto, na natureza, os animais utilizam os cheiros para se orientarem, e na memória, o que lhes permite localizar recursos valiosos tais como alimentos”, explicou Cindy Poo, primeira autora do estudo. A investigadora disse que o objetivo foi tentar perceber como é que o cérebro combina as informações olfativas e espaciais, focando-se no córtex olfativo primário.