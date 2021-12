Pena de 110 anos de prisão para camionista está a gerar críticas

O caso de um jovem camionista do estado do Colorado, EUA, condenado a 110 anos de prisão devido a uma colisão fatal incentivou vários pedidos de clemência e alimentou críticas ao sistema de justiça do país.

Na terça-feira passada, o procurador do distrito do Colorado pediu ao tribunal que reconsiderasse a sentença de Rogel Aguilera-Mederos, de 26 anos de idade, na sequência da reação a uma punição que tem sido considerada como indevidamente severa.

Guilera-Mederos foi condenado em outubro por homicídio devido a um acidente mortal que se sucedeu em Abril de 2019. O homem estava a descer uma parte íngreme da estrada quando os travões do seu semi-reboque falharam, levando a um acidente que resultou em quatro mortes.

Mais de 4,5 milhões de pessoas assinaram uma petição pedindo ao governador do Colorado, Jared Polis, que concedesse clemência a Aguilera-Mederos ou que mudasse a sua sentença.