Após preocupação dos fãs, estrela de 'Squid Game' fala sobre perda repentina de peso

Jung Ho-yeon, estrela da série ‘Squid Game’, da Netflix, falou abertamente sobre o facto de ter perdido peso repentinamente, uma mudança física que começou por ser notada pelos fãs e que gerou preocupação entre aqueles que admiram a atriz.

Foi no início de novembro que a também modelo sul-coreana foi alvo dos primeiros comentários devido à sua aparência mais esguia, quando marcou presença no LACMA Art & Film Gala, em Los Angeles. Já este mês, a atriz, de 27 anos, voltou a partilhar, nas redes sociais, uma nova imagem com o vestido que usou no evento e os fãs decidiram expressar a sua preocupação.

“Sei que é assim que as modelos conseguem um certo padrão de peso. Mas, por favor, certifica-te de que estás a comer bem”, escreveu um seguidor. “Estás a ficar cada vez mais magra. Espero que estejas feliz e que te mantenhas bem com a tua saúde em geral", escreveu outro. "Por favor, cuida da tua saúde e nutrição. És linda de qualquer maneira”, disse outro fã.

Em entrevista ao jornal norte-americano Star News, Jung Ho-yeon acabou por falar no assunto e justificou a mudança física com a sua agenda profissional agitada.

“Eu não tinha nem tempo para comer”, disse. “Então, perdi muito peso. Todas as roupas que me serviam quando vim pela primeira vez [para a América] estão agora muito largas”, confessou.

A artista, que tem 1,76m de altura, terá chegado a pesar cerca de 45 quilos depois do lançamento da famosa série.

Já antes, numa entrevista ao The Hollywood Reporter, a atriz tinha falado sobre a perda de peso.

“Eu perdi 2,7 quilos numa semana quando a série se tornou um sucesso”, contou. “Não conseguia comer – não era stress, simplesmente não conhecia aquele sentimento. Estava meio que a perder-me”, afirmou.

Recorde-se que, em 'Squid Game', Jung Ho-yeon interpreta SaeByeok, a jogadora 67.