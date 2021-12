Os novos sintomas da Omicron

Com base nos dados da plataforma ZOE, app de monitorização de casos de covid-19 em Londres, onde a nova variante já é dominante, houve uma mudança nos cinco sintomas mais comuns, que são agora pingo no nariz, dores de cabeça, dores de garganta, cansaço e espirros.

Amir Khan, médico do NHS em Londres, alertou que é mais difícil distinguir de uma constipação comum. À imprensa, deu no entanto nota de duas queixas agora mais ouvidas: suores noturnos que deixam a “roupa encharcada” e dores musculares, com menos casos de perda de olfato e paladar. Aconselhou a encarar qualquer constipação como possível infeção pelo Sars-Cov-2 até fazer um teste: “culpado até ser inocente”, resumiu.

Outra característica que tem sido reportada é um menor período de incubação, de três dias, quando no início se estimava uma média de 5 a 6, podendo só haver sintomas ao fim de 14. Ou seja uma pessoa infetada tende a ter sintomas mais rapidamente. Alguns peritos têm aconselhado a testagem preventiva imediatamente antes dos convívios e não com muita antecedência. Segundo um estudo do Imperial College London, não parece haver mais assintomáticos ou menor risco de hospitalização do que com a Delta. O que faz a diferença é a vacina: a proteção contra doença com duas doses diminui face à Delta mas com o reforço sobe para 55% a 80%.