Ave Maria da minha revolta

Meio-dia: momento da sombra mais curta. O sol intenso, por cima, faz, por momentos, com que o céu pareça branco. Depois, quando os olhos se habituam, ganha um tom azul claro, tão claro como os olhos da minha avó Manuela que a minha filha Francisca, por força da genética herdou. Escrevi febrilmente pela noite como um morcego devorando a escuridão das palavras. Palavras que lhes dedico, a uma na eterna saudade do nunca mais, a outra na espera sinistra a que me sujeitam de voltar poder pegar-lhe ao colo como fazia dantes, levando-a comigo a correr atrás das pombas, num jeito trapalhão de tanta ternura de um pai que queria ensiná-la a voar no pavor de a ver cair. Está um silêncio de mortos sobre a cidade. Consigo ouvir o bater das asas dos pardais que pousam no parapeito para levarem no bico os grãos de arroz que lhes dou todos os dias. O sol, por vezes, magoa. Não sei porque pensei nisso, mas senti, a invasão repentina de uma dor fininha que conheço tão bem e vive no meio de mim onde existe um buraco chamado coração. Faço por tentar entender os pássaros, como diria o meu querido amigo Rui Veloso. Voar podia ter sido a maior das minhas virtudes, se é que ainda me sobra alguma, e ter-me-ia dedicado apaixonadamente a essa disciplina se fizesse parte da escola primária, no meu tempo de Santa Cruz, na Madeira, terra que fica no ponto mais alto do carinho, as fotografias do Presidente do Conselho e do Presidente da República dependuradas na parede, negros e sinistros como o corvo de Allan Poe. Preferiram ensinar-nos a Ave Maria, antes de as aulas começarem, e o Hino nacional, antes de regressarmos a casa, o meu pai levando-me pela mão à hora do almoço, também ele capaz de me ensinar a voar, mas por entre os poemas, por entre uma sensação infinita de que ele estava ali, sempre ali, ainda hoje ali, do meu lado, para que a maldade não me toque. Depois fui eu que lhe larguei a mão e deixei que a maldade tomasse conta da minha vida. Uma maldade que queima como o sol do meio dia. Ave Maria da minha revolta imensa...