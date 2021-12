E se as discotecas fossem aliadas do combate à pandemia?

Sejamos sinceros: as medidas anunciadas por António Costa nunca seriam consensuais, até pela simples razão de que a comunidade científica está bastante dividida na forma mais correta de atacar a pandemia. Comecemos pelo caso mais flagrante, que é o fecho das discotecas a partir da noite de Natal, onde pneumologistas como Agostinho Marques defendem que os espaços de diversão noturna se estivessem abertos poderiam “controlar” melhor a pandemia, já que os frequentadores teriam de apresentar testes feito no dia, além de estarem munidos do certificado de vacinas. Mas Costa decidiu de maneira diferente e é normal que se diga que a medida é bastante injusta, pois os jovens não vão ficar, seguramente, em casa a ouvir as doze badaladas, optando por festas clandestinas onde os testes e certificados não serão exigidos. E qual a razão para as festas poderem ocorrer em hotéis e não nas tais discotecas? É um pouco insólito. As incongruências são várias, mas penso que a imagem que passa não é a melhor. António Costa admitiu que vários centros de vacinação vão estar fechados durante quatro ou cinco dias porque os profissionais estão esgotados. Sem pôr esse fator em causa, a verdade é que em tempo de guerra não se limpam armas. Segundo é notório, o nosso país está bem melhor do que a generalidade das restantes nações europeias – basta ver que já nos oferecemos para ajudar a Alemanha – devido ao elevado número de habitantes vacinados com duas e três doses. Sendo assim, como se justifica que em vez de darmos todo o gás à vacinação apostemos em encerrar os postos durante quatro ou cinco dias? E como vai ser com a testagem, já que os testes estão esgotados em muitos locais e as farmácias não conseguem responder aos pedidos? Depois há a história da campanha eleitoral, que, ao abrigo da Constituição, não poderá ter restrições, deixando ao critério de cada partido as ações que irá desenvolver. O que pensará o comum dos mortais que vai ver a sua vida afetada pelas novas medidas, mas que depois sabe que durante a campanha eleitoral pode ser tudo ao molho e fé em Deus, independentemente do estado de propagação da pandemia?