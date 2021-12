Motorista português assassinado em Calais por migrantes

A polícia francesa está a investigar o caso de um motorista português de veículos pesados que, na noite do passado domingo, morreu numa estação de serviço perto de Calais, em França, após alegados confrontos com três migrantes que eriam subido a vordo do camião com o objetivo de passarem a fronteira com o Reino Unido.

O incidente ocorreu na estação de serviço de Epitre, um ponto de paragem habitual para muitos condutores que atravessam o Túnel da Mancha ou o porto de Calais. O motorista português terá obrigado os três migrantes, que se tinham escondido no interior do veículo, a descerem do camião de modo a não passarem a fronteira de forma ilegal.

De acordo com meios de comunicação franceses, os três homens terão agredido o português de 48 anos, que entrou de seguida na cabine do camião e acabou por ter um ataque cardíaco. O motorista foi socorrido no local mas acabou por morrer após ter recebido auxílio por parte dos bombeiros. Os migrantes fugiram do local e a situação foi relatada às autoridades pelo segundo motorista do camião, também português.

A polícia está agora a investigar o caso, já tendo divulgado que o motorista português havia assinalado às autoridades a presença de migrantes no seu camião antes do incidente que levou à sua morte.

Só em 2021 chegaram ao Reino Unido mais de 22 mil pessoas através de pequenas embarcações vindas de França, que atravessaram o canal da Mancha junto a Calais. Outros migrantes tentam passar a fronteira subindo a bordo de camiões que atravessam o Túnel da Mancha ou vão de ferry até terras britânicas, saltanto para cima de veículos em andamento ou erguendo barricadas de forma a desacelerar a velocidade e conseguirem subir para os camiões.

Atualmente há entre 1000 e 1500 migrantes na região de Calais a tentar atravessar a fronteira para o Reino Unido.