Marcelo receberá "boas festas" do Governo sem presença de jornalistas

Marcelo Rebelo de Sousa receberá, quinta-feira, os cumprimentos de boas festas do Governo. Pela primeira vez, a cerimónia não contará com a presença da comunicação social.

Assim será devido ao “quadro sanitário existente” - lê-se no site oficial do Presidente da República -, razão pela qual Marcelo receberá, em Belém, uma “delegação restrita, composta pelo Primeiro-ministro e os Ministros de Estado”. Noutra nota, esta avançada pela Lusa, a Presidência da República terá adianto que a dita cerimónia “será efetuada sem a presença de órgãos de comunicação social”, sendo as imagens “posteriormente divulgadas”.

Também os cumprimentos da AR - estes marcados para 6 de janeiro - serão enviados através de uma “delegação restrita da Mesa e Conferência de líderes”, lê-se na mesma nota publicada no site da Presidência.

Estas decisões terão que ver com o agravamento das medidas de restrição para contenção da covid-19, numa altura em que têm subido os casos devido à variante Omicron. Desde 2016, ano em que Marcelo se tornou Presidente da República, que as cerimónias de cumprimentos de Boas Festas do Governo e do Parlamento ao Presidente da República foram sempre abertas aos jornalistas. Mesmo há um ano, altura em que se vivia a subida de casos e se estava, também, em período pré-campanha eleitoral, assim foi.

Como foi há um ano? Nesse dia 22 de dezembro de 2020, Costa recordou o ano como um que “ninguém imaginava” que ia ter. “Foi um ano em que os portugueses demonstraram uma responsabilidade cívica extraordinária e uma grande capacidade de unidade e resiliência”, disse. Notou, ainda, “a excecional cooperação institucional entre todos os órgãos de soberania”, notando que as “instituições estiveram à altura das suas responsabilidades, seguindo aliás o exemplo extraordinário que os portugueses nos têm dado a todos nós”.