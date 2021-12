Baterista dos Alabama Shakes foi ilibado das acusações de abuso de menor

Em março, Steve Johnson foi detido durante 15 dias, pelas autoridades norte-americanas acusado de "torturar, espancar e abusar de um menor", tendo sido libertado apenas após o pagamento de uma fiança. Agora, o artista foi ilibado de todas as acusações.

Em declarações à Associated Press, o seu advogado, Nick Lough, frisou que estas acusações são referentes "a umas palmadas e nada mais": "Steve Johnson garantiu sempre ser inocente. Teve que esperar pelo tribunal, como acontece com muitas pessoas. Felizmente, as acusações foram rejeitadas", continuou Lough.

O grupo Alabama Shakes encontra-se “numa pausa” desde 2018, para que a sua vocalista, Brittany Howard, se concentre na sua carreira a solo.

No ano passado, Steven Johnson foi também acusado de um crime de violência doméstica, tendo-se dado como culpado.