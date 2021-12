Mais de 160 mortos em dois naufrágios no Mediterrâneo, diz ONU

Mais de 160 pessoas morreram afogadas em dois naufrágios separados ao largo da costa da Líbia na última semana. As mortes foram as últimas catástrofes no Mar Mediterrâneo envolvendo refugiados em busca de uma vida melhor na Europa.

Safa Msehli, porta-voz da Organização Internacional para as Migrações (OIM), afirmou que pelo menos 102 pessoas foram dadas como mortas depois de o seu barco de madeira ter virado na sexta-feira passada. Pelo menos oito pessoas foram resgatadas. O segundo naufrágio teve lugar no sábado passado. A guarda costeira líbia recuperou pelo menos 62 corpos, disse Msehli. No mesmo dia, a guarda costeira intercetou um terceiro barco de madeira com pelo menos 210 refugiados a bordo.

As mortes elevam o número total de pessoas afogadas este ano na rota do Mediterrâneo central para cerca de 1.500, acrescentou Msehli. Nos últimos meses as travessias da Líbia aumentaram à medida que as autoridades aceleravam a sua repressão mortal contra os refugiados na capital, Trípoli. Cerca de 31.500 pessoas foram intercetadas e regressaram à Líbia em este ano, em comparação com as 11.900 no ano anterior, segundo os dados da OIM.