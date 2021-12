PJ detém motorista de transporte escolar suspeito de abusar sexualmente de jovem com autismo

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 59 anos, motorista de transporte escolar de crianças e jovens, por ser suspeito de um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, na sua forma agravada.

Em comunicado, esta terça-feira, a autoridade revela que a investigação apurou que o abusador, “aproveitou o facto de fazer uma viajem em que se encontrava sozinho com a vítima, uma jovem de 18 anos de idade e que padece de ‘Perturbação do Espetro do Autismo’ (PEA), para a submeter a atos sexuais de relevo”.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Sintra, tendo-lhe sido aplicadas diversas medidas de coação: proibição de efetuar transporte escolar de menores; proibição de contactar com a vítima e com quaisquer menores de idade, tendo-lhe sido ainda decretadas apresentações semanais no OPC da sua área de residência.