Inverno chega esta terça-feira e traz chuva e trovoada

Esta terça-feira, dia em que começa o inverno, vai ficar marcada por aguaceiros, que por vezes podem ser fortes e acompanhados de trovoadas em algumas zonas do país. Ainda assim, está prevista uma subida de temperatura.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é esperado céu geralmente muito nublado. Além disso, a previsão aponta para aguaceiros, que por vezes podem ser fortes e acompanhados de trovoada, em especial na região Sul a partir da tarde.

O vento deverá ser fraco a moderado (até 30 km/h) de sueste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) no litoral, com rajadas até 65 km/h até ao meio da tarde. Nas terras altas, vento moderado a forte (30 a 45 km/h) do quadrante sul, com rajadas até 70 km/h”.

É ainda esperada uma subida da temperatura, em especial nas regiões Norte e Centro.

Segundo o IPMA, as temperaturas mínimas vão variar entre os seis graus, em Bragança, e os 15 graus, em Aveiro. Já as máximas vão oscilar entre os 20 graus, em Braga, e os 11 graus, na Guarda.

Sublinhe-se ainda que o IPMA colocou sete distritos do continente sob aviso amarelo devido à chuva. Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Évora, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 21h00 desta terça-feira.

Com o mesmo aviso devido à precipitação está também o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) dos Açores. Este aviso vai vigorar entre as 21h00 de hoje e as 05h00 de quarta-feira.