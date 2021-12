Netflix. Vampiros no Palácio de Queluz

Um palácio, nevoeiro, um grande aparato e muita curiosidade. É certo e sabido que Portugal tem características que atraem turistas de todo o mundo. Seja o clima, a comida, os preços baixos, as paisagens ou os monumentos. Contudo, ao que parece, o país não atrai apenas os turistas que procuram momentos de lazer. São cada vez mais as produções internacionais que escolhem o território nacional como cenário.

Depois da escolha de Monsanto, aldeia histórica em Idanha-a-Nova, para a rodagem da primeira prequela do universo criado por George R.R. Martin, A Guerra dos Tronos – House of the Dragon – no mês passado, graças aos seus imponentes castelos, grutas misteriosas e rochas gigantes, é a vez de os vampiros invadirem Portugal. O Palácio de Queluz serviu, até ontem, de cenário para as gravações de uma próxima produção da Netflix que incluirá dentes afiados e sangue fresco.