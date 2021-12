Guaidó está mais próximo do ouro venezuelano

O autoproclamado Presidente da Venezuela, Juan Guaidó, está mais próximo de conseguir os 1,6 mil milhões de euros em ouro venezuelano armazenados no Banco de Inglaterra, após o Supremo Tribunal britânico decidir que o Reino Unido reconhece plenamente Guaidó como chefe de Estado, este domingo.

Tanto Guaidó como o Presidente Nicolás Maduro nomearam diferentes direções para o Banco Central da Venezuela (BCV), que deram instruções diferentes quanto ao destino do ouro venezuelano, bem como no que toca a uma quantia semelhante que está nas mãos do Deutsche Bank. Entretanto, até ao imbróglio judicial estar resolvido, o ouro continuará nas mãos destas instituições.