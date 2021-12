O balanço do número de mortos do super tufão Rai nas Filipinas não pára de subir

O Super Tufºao Rai - com ventos de cerca de 195 km/h - obrigou cerca de 400.000 pessoas a buscarem refúgio quando atingiu as ilhas do sudeste do país. Pelo menos 500 pessoas ficaram feridas e 56 outras foram dadas como desaparecidas pela polícia local.

As equipas de resgate descreveram cenas de "carnificina completa". Mas estabelecer a escala das perdas é difícil, pois a comunicação com várias áreas foi cortada.

Há temores de deslizamentos de terra generalizados e inundações que possam ter ceifado mais vidas. “Muitas áreas não têm eletricidade, nem comunicações, e há muito pouca água”, disse o presidente da Cruz Vermelha das Filipinas, Richard Gordon. "Existem algumas áreas que parecem ter sido bombardeadas de forma mais dura do que na Segunda Guerra Mundial."

A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho lançou um apelo de emergência pedindo 20 milhões de francos suíços para financiar esforços de socorro de longo prazo. "As equipes de emergência da Cruz Vermelha estão a dar conta de uma carnificina completa nas áreas costeiras", disse Gordon. "Casas, hospitais, escolas e edifícios comunitários foram destruídos." Os voluntários estão no local a prestar ajuda urgente a "pessoas que perderam tudo", acrescentou Gordon.