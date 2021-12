Ministra da Saúde rejeita pedido de demissão do Conselho de Administração do Hospital de São João

A ministra da Saúde, Marta Temido, rejeitou, esta sexta-feira, o pedido de demissão do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de São João (CHUSJ). O pedido foi apresentado esta tarde após um incêndio no serviço de Pneumologia ter causado uma morte e nove feridos, quatro dos quais graves, no domingo.

Em comunicado, o Ministério da Saúde disse “manter total confiança no trabalho desenvolvido pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de S. João”.

"A ministra da Saúde mantém total confiança no trabalho desenvolvido pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de S. João e na sua capacidade de congregar esforços para prestar os melhores cuidados de saúde às populações, pelo que não pode aceitar o pedido de demissão", lê-se.