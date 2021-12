Recuperados e vacinados podem ficar infetados com variante Omicron, alerta OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou, esta segunda-feira, para a existência de “evidências claras” que mostram que pessoas vacinadas contra a covid-19 ou que já foram infetadas com o vírus SARS-CoV-2 podem contrair a nova variante Omicron.

Em conferência de imprensa, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que “é provável que os vacinados e os curados possam ser infetados ou reinfetados”.

A organização afirmou ainda, apesar de ainda estar a ser estudada, que esta variante se propaga com maior facilidade do que as anteriores.

“Há agora evidências claras de que a variante Omicron se está a propagar significativamente mais rápido do que a variante Delta”, sublinhou.