Mulheres de todo o mundo juntam-se em jejum para pressionar Reino Unido a ajudar Nazanin Zaghari-Ratcliffe

Mulheres de todo o mundo vão estar em jejum durante 24 horas numa tentativa de pressionar o governo do Reino Unido a assegurar a liberdade de Nazanin Zaghari-Ratcliffe da detenção no Irão.

A campanha da FiLiA – uma organização voluntária liderada por mulheres e que trabalha pela libertação das mulheres – segue-se à greve de fome que 21 dias do marido de Nazanin, Richard Ratcliffe, que se realizou junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Londres, até meados de novembro.

Fotografias de todas as participantes do jejum, que começa esta segunda-feira, serão publicadas dia após dia no website do grupo, numa manifestação de solidariedade. Lisa-Marie Taylor, chefe executiva da FiLiA, disse que mulheres do Reino Unido, Índia, Marrocos e Irão já se tinham inscrito para participar.

"O Richard deixou claro que não quer que as pessoas fiquem mal", disse. "Por isso pensámos em organizar uma cadeia de mulheres em jejum durante um dia para manter a pressão sobre o governo e mostrar a Nazanin o apoio que ela tem das mulheres no Reino Unido e a nível global".

Zaghari-Ratcliffe entrou em greve de fome durante 15 dias em junho de 2019. A greve do seu marido este ano, no outono, a segunda em seu nome, foi motivada por receios de que ela estivesse prestes a ser devolvida a uma prisão no Teerão, capital do Irão, por mais um ano.

A trabalhadora humanitária, que já passou cinco anos presa no Irão sob acusações de espionagem, que sempre negou, perdeu recentemente o seu recurso contra novas acusações apresentadas pelo regime do irão.