Flórida. Jovens detidos após autoridades encontrarem veículo capotado com dois jacarés no interior

Um acidente rodoviário na Flórida, Estados Unidos da América, envolvendo uma carrinha de caixa aberta capotada, surpreendeu as autoridades que, quando chegaram ao local, perceberam que entre as vítimas estavam…dois jacarés. Os animais tinham sido capturados pelo condutor, de 18 anos, e um amigo, de 17 anos, durante uma expedição de pesca matinal.

O oficial da Comissão de Pesca e Vida Selvagem da Florida (FWC, sigla em inglês) Jerod Gadd notou que um dos répteis estava em movimento e retirou os dois “imediatamente do veículo e, por razões de segurança, fixou-lhes a boca com fita adesiva elétrica”, informou uma publicação no Facebook.

A publicação contava como os polícias encontraram os dois jacarés "pendurados na janela traseira” do veículo capotado no condado de Hardee.

Os jovens, que foram detidos, não disseram o que planeavam fazer com os animais, mas o mais novo confessou ter usado uma grande pedra para tentar matá-los antes de os carregar para a carrinha.

Não ficou claro o que causou o capotamento do veículo. Os jacarés, que ainda estavam vivos na altura do acidente, morreram pouco depois.