Um novo ou um velho governo

Ninguém melhor que o ainda primeiro-ministro António Costa para completar o leque de análises sobre o que verdadeiramente foi a geringonça durante estes seis anos. Dizia ele ontem, “que o país não pode estar dependente do voto pontual e de oportunidade no Parlamento” e, dizemos nós, de quem apenas quis trocar votos por prebendas do Estado, para valorizar a sua intervenção política junto dos apaniguados: referia-se ao PCP/BE.

Temos assim que o diagnóstico de quem conheceu melhor que ninguém a natureza da parceria, é simultaneamente a confissão de um enorme fracasso. Pior foi a estranha sensação de fim de ciclo que deixou implícita, a ser sincera tal demarcação, nada acrescentando para o pós-eleições que não passe pela repetição do que agora critica.

Nascida da quebra assumida de uma curiosidade da sociedade portuguesa – a da negação de acesso ao poder de partidos extremistas de esquerda – a experiência deixou quem a promoveu, mas sobretudo o país, nesta sensação de tempo perdido, numa sociedade evolutiva que, pelo contrário, precisa de ganhar tempo ao tempo dos outros concorrentes europeus.

Fica assim a questão das agendas eleitorais e o que daí virá no pós-30 de Janeiro.

Portugal necessita de reformas como questão de sobrevivência dos sistemas essenciais de organização do país. Da segurança social à justiça (se queremos que ela se faça em tempo útil) e à reestruturação do Sistema de Saúde (que não apenas do SNS); da lei eleitoral (se queremos credibilizar a representação democrático/eleitoral) à reorganização do território e à reforma do sistema fiscal; das medidas excecionais de captação de investimento estrangeiro, à reforma do parlamento e à criação de um Senado ou Câmara das Regiões (se queremos um país equilibrado regionalmente).

Portugal não tem apenas um problema de recursos financeiros, mas de má e geral afetação de recursos; não tem um problema de insuficiência de formação académica geracional, mas de incapacidade de fixar no país, aquela que, embora discutível, alguns dizem ser a “geração mais capaz de sempre”.

Temos por isso que não é difícil detetar no topo, um problema de poder político e de políticas, um problema de governo e de qualidade dos governantes.

Mas não haverá motivos de expectativa?

As recentes semanas de agitação política, permitiram mostrar que o olhar sobre o futuro e a solução dos problemas do país, tem estado muito mais presente no PSD que em qualquer dos outros partidos.

Mesmo se tal não quer dizer que, pontualmente, da IL ao CDS e ao Chega, não tenham abordado mudanças importantes, mas aqui sem fiabilidade executiva.

E este é o momento em que ou se elege um governo com uma agenda de coragem e exigência ou o país não encontrará resposta apenas com o pacote financeiro e as ajudas de Bruxelas.

A questão é também histórica, sabendo-se que as mudanças nunca encontraram o PS disposto a empenhar-se no domínio das reformas necessárias. Foi assim na década de oitenta do século passado em exemplos como a privatização da comunicação social, o terminus das nacionalizações “irreversíveis”, a abertura da televisão privada, e tantos outros temas. Estamos assim confrontados nestas eleições com alguma clareza de opção: por um lado, uma determinação exigente de fazer as alterações fundamentais e uma liderança capaz de as conduzir.

Por outro, quão longínqua parece uma maioria absoluta do PS ou do PSD, num quadro de dependentes relativos.

O PCP e o BE dependem do PS para qualquer solução de poder, nada mais tendo para oferecer em alternativa, que o protesto de rua: O PS depende de uma mirífica maioria absoluta para não depender do PCP e BE. O PSD (agora num equívoco “centro” excluindo mais que incluindo), embora possa encontrar mais proximidade programática à sua direita, todavia depende sempre da sua votação relativa com o PS.

Iniciativa Liberal, Chega e CDS vão colher votos que enfraquecem o eleitorado do PSD sem que “o centro” permita antever compensações. De todo este quadro, certo é que o facto novo reside nos dois partidos polos: o PS capaz de perceber a impossibilidade de um governo fraco para uma legislatura de reformas ou o PSD com uma oportunidade de agregar os partidos à direita sem complexos de “centro” ideológico e uma dinâmica de vencedor.

De todo este imbróglio, muita arte vai ser precisa para dotar o país de um bom e melhor governo que o que agora termina funções. Mais fácil será escolher um primeiro-ministro de perfil reformista e propósito de executar uma agenda de reformas.

Para formar um velho ou um novo governo.

Jurista