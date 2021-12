Além do diagnóstico, há ideias?

Rui Rio fez ontem um discurso que prontamente Rangel veio dizer que, se fosse ele, teria algumas coisas diferentes mas no essencial está lá. Entronizado, Rio apostou no diagnóstico, o que entreabre um novo capítulo de debate no caminho para as legislativas até aqui pautado pelas querelas internas partidárias e cenários e não cenários de governabilidade – que, por seu lado, António Costa quis encerrar este fim de semana, deixando escrito na pedra que a escolha será entre si e Rio. Se Rio começa com o trunfo de poder fazer diagnósticos que um Governo em funções tende a dourar, faltam ideias, soluções e reflexões sobre como fazer de facto reformas no país para lá das ideias abstratas de mais Estado e menos Estado, mais serviços públicos, mais parcerias. Do envelhecimento acelerado para que chamaram a atenção os resultados dos Censos pouco ou nada se disse nos últimos dias; da forma como o setor privado da saúde pode ser parceiro de maneira regulada do SNS também se ignoram tentativas comerciais agressivas que parecem aproveitar a fragilidade, a desorganização sim, mas também assoberbamento do serviço público de saúde, para atrair clientes – já tinha acontecido no resgate financeiro e agora vê-se de novo, como não pude deixar de reparar na saída do IC19 para o Amadora-Sintra, onde um grande cartaz promove o atendimento urgente numa clínica conhecida da Reboleira, com acordo com a ADSE, lembrando a quem passa que quem não tem seguro ou ADSE tem de ir para o hospital ali ao fundo mas quem tem pode desviar caminho pela mesma saída... O SNS talvez pudesse pôr também uns cartazes à porta dos hospitais privados quando os casos lhes são devolvidos. O agravamento da situação pandémica tenderá a tornar muito difícil um debate em torno dos problemas do país que vá além do dia a dia e das urgências – e veremos em que condições poderá haver campanha. Será mau se tudo se resumir a isso: covid, governabilidade e grandes princípios, que há anos que não resolvem problemas.