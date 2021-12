Sporting vence Gil Vicente por 0-2 e ruma para a liderança do campeonato

O Sporting venceu, este sábado, o Gil Vicente por 0-3 no Estádio Cidade de Barcelos, com golos de Nuno Santos, Gonçalo Inácio e Daniel Bragança, para a 15.º jornada da Liga Bwin.

O árbitro da partida Tiago Martins mostrou várias vezes as cartolinas para castigar ambas as equipas, nomeadamente com dois cartões vermelhos, um para cada adversário: para barcelense Fujimoto, aos 12', e para 'leão' Neto, aos 21'. Ainda na primeira parte, Pedro Gonçalves teve a hipótese de abrir o marcador, através de uma grande penalidade, que foi defendida por Ziga.

Nuno Santos inaugurou o marcador aos 53' com um remate, que acabou por bater num jogador do Gil Vicente, no entanto a trajetória do esférico seguiu para o interior da baliza. Onze minutos depois, Gonçalo Inácio fez o segundo pelos 'leões'. E ao cair do pano, aos 93', Daniel Bragança encerrou o marcador, com um remate enquadrado para a baliza de Ziga.

Sporting soma agora 41 pontos e é o líder atual do campeonato, enquanto o Gil Vicente mantém-se com 34 pontos, ficando no 8.º lugar da Liga Bwin.

Amanhã, Benfica e FC Porto sobem ao relvado, ambos sem os seus técnicos nos bancos. Os 'encarnados' vão receber o Marítimo e 'dragões' visitam Vizela.