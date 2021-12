Arranque da vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos começa com 41.200 inoculações contra covid-19

Cerca de 41.200 crianças receberam vacina contra a covid-19 até às 19h de sábado, o primeiro dia de vacinação em crianças, anunciou o Ministério da Saúde.

Segundo um comunicado dos Serviços Partilhados do ministério e da Direção-Geral da Saúde, 37.900 crianças tinham a sua dose marcada com agendamento prévio, enquanto as restantes dirigiram-se aos centros de vacinação sem marcação.

"A vacinação das crianças desta faixa etária prossegue [domingo], de acordo com os agendamentos feitos durante a semana. Apela-se a todos os utentes com agendamento para este domingo para que respeitem o horário marcado para a vacinação, de forma a garantir a fluidez de todo o processo", indica também o mesmo comunicado.

Cerca das 77 mil crianças de 9, 10 e 11 anos começaram hoje a ser vacinadas contra a covid-19, um processo que irá continuar amanhã, tendo os centros de vacinação reservados apenas para esta faixa etária. As segundas doses da vacina pediátrica da Pfizer deverão ser administradas entre 05 de fevereiro e 13 de março do próximo ano.

No restante calendário, está previsto que, entre 06 e 09 de janeiro, sejam vacinadas as crianças que têm entre 9 e 7 anos, ficando reservados os dias 15 e 16 para a administração da primeira dose ao grupo dos 6 e 7 anos, enquanto a 22 e 23 do mesmo mês serão vacinadas as de 5 anos.

As crianças com comorbilidades terão prioridade para serem vacinadas, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra a covid-19.