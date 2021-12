Governo concentrado em repor testes à covid-19 nas farmácias e laboratórios

Para ter um Natal "com tranquilidade", o secretário de Estado Adjunto e da Saúde avançou, este sábado, que o Governo está a reunir forças para repor, nas farmácias e laboratórios, a pouca quantidade de testes à covid-19. Atualmente, Portugal faz por média 140 mil testes diários ao vírus.

"Neste momento estamos a fazer um esforço por repor todas as faltas que possam existir pontualmente, aqui ou acolá, quer nas farmácias, quer nos laboratórios, quer em todas as instituições que fazem testes", admitiu António Lacerda Sales aos jornalistas durante uma visita ao centro de vacinação de Gondomar, no Porto.

Mais especificamente sobre a falta de testes nas farmácias, Lacerda disse que Portugal está com um média diária superior neste momento a 140 mil testes diários. "Temos mais de 23,4 milhões de testes efetuados no país, houve dias em que já vacinamos mais de 190 mil pessoas - a 10 de dezembro -, portanto, estamos a fazer um esforço enorme de testagem", assinalou Lacerda Sales, indicando que "é evidente" que "em determinados períodos", possa "haver dificuldades de mercado".

Este esforço vai servir para que Portugal chegue ao Natal com todos a poder testar-se. "Garantidamente que chegaremos à época de Natal com tranquilidade e serenidade para que todas as pessoas se possam testar", sublinhou o secretário de Estado.

Neste âmbito, Lacerda Sales aproveitou para fazer mais um apelo aos portugueses para fazerem testes rápidos e auto testes nesta época festiva do Natal e também da passagem de ano. "É muito importante que façam testes", ressalvou, acrescentando a importância de utilização da máscara, além dos testes.