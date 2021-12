Segundo dia do 39.º Congresso do PSD arranca sem casos positivos de covid-19

O segundo dia do 39.º Congresso do PSD arranca sem qualquer caso positivo de covid-19 detetado, após uma bateria de mais de mil testes de antigénio realizados até ao final desta manhã de sábado, confirmou uma fonte da organização à agência Lusa.

A reunião magna social-democrata começou às 11h e uma hora depois já tinham ido cerca de mil participantes até às tendas de testes que estão diante da entrada principal do Europarque, em Santa Maria da Feira (Aveiro), cidade escolhida pelo partido liderado por Rui Rio.

Para se poder aceder ao 39.º Congresso do PSD, todos os congressistas e elementos da comunicação social tiveram de apresentar um teste negativo à covid-19, além de serem verificados os certificados digitais e o uso da máscara, sendo atribuída uma pulseira que atesta a conformidade com as regras sanitárias. Até às 12h, já tinham sido entregues mais de 1.300 pulseiras, indicou a mesma fonte.