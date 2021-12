França oferece "notas" de 10 euros a quem apanhar o dejeto do seu cão | Vídeo

A cidade francesa de Châlons-en-Champagne, no Marne, teve um ideia inovar para ajudar a acabar com os dejetos de cão espalhados pelas ruas da cidade.

Num vídeo postado nas redes sociais era possível ver pessoas na rua a debruçarem-se para apanhar algo do chão enquanto passeavam os seus patudos.

Aquilo que parecia ser uma nota de dez euros era na verdade uma nota falsa com uma mensagem de sensibilização no verso: “Se se conseguiu baixar para apanhar esta nota, também consegue baixar-se para apanhar o cocó do seu cão.”

Augustin Delavenne, da autarquia local, garante que "ha vários anos" que a cidade, tal como outras, enfrenta "problemas de responsabilidade de uma minoria de cidadãos".

“Numa cidade como Châlons, os excrementos caninos estão a apodrecer a vida diária de vários dos nossos concidadãos”, acrescentou.

Além disso, os responsáveis políticos da cidade lembraram que todos os anos são distribuídos entre 400 e 500 mil sacos por ano para a recolha dos dejetos, sendo que esta ação educativa se realizou nos parques da cidade e nos locais mais afetados pela falta de civismo dos cidadãos.

Outra das medidas tomadas para incentivar os cidadãos a apanhar os dejetos dos seus animais consiste no aumento do valor da multa para aquela ação: passou de 11 para 135 na cidade.

Veja aqui o vídeo: