Já não é possível autoagendar a vacinação de crianças para o fim de semana

A partir de agora, deixa de ser possível fazer o autoagendamento da toma das vacinas contra a covid-19 para as crianças entre os 9 e os 11 anos, marcada para este fim de semana. A opção deixou de fazer parte da secção dedicada aos pedidos de agendamento no site da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Assim, passa apenas a ser possível autoagendar pessoas com 60 ou mais anos e com 50 ou mais anos vacinados com vacina Janssen.

Na tarde desta sexta-feira o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, adiantou que já existiam, para este fim de semana, "cerca de 80 mil autoagendamentos" para a vacinação de crianças entre os 9 e os 11 anos.

"Os centros de vacinação vão estar em exclusivo dedicados a crianças de 9 a 11 anos", sublinhou também o governante, indicando que os pais podem estar seguros do processo.

Nos dias 6, 7, 8 e 9 de janeiro (quinta, sexta e sábado e domingo) serão vacinadas as crianças entre os 9 e os 7 anos. Já a 15 e 16 de janeiro, as crianças entre os 6 e os 7 anos. A 22 e 23 de janeiro, as crianças de 5 anos. Entre 5 de fevereiro e 13 de março serão administradas as segundas doses para estas faixas etárias.