Catorze dias de confrontos entre nove partidos. Saiba as datas dos debates televisivos para legislativas

Nas duas primeiras semanas do ano, os candidatos para próximo primeiro-ministro vão estar frente a frente nos debates que serão transmitidos por canais abertos e de cabo: 15 em sinal aberto e 21 no cabo. A maratona de 36 debates televisivos começa no dia 2 e termina a 15 de janeiro e contará com a presença inédita de nove partidos nos 14 dias consecutivos de escrutínio: PS, PSD, BE, PCP, CDS, PAN, Chega, Iniciativa Liberal e Livre.

O embate entre o líder do PS, António Costa, e do PSD, Rui Rio, está agendado para 13 de janeiro e será exibido nos três principais canais genéricos em simultâneo - RTP1, SIC e TVI -, a partir do Capitólio, em Lisboa. Este será o único dia com apenas uma debate a ser transmitido, enquanto que nos restantes haverão dois ou três.

Eis o calendário oficial:

Domingo, 2 de janeiro

21h: PS vs Livre (RTP1)

22h: BE vs Chega (SIC Notícias)

Segunda-feira, 3 de janeiro

21h: PSD vs Chega (SIC)

22h: BE vs PCP (CNN)

Terça-feira, 4 de janeiro

Final da tarde: BE vs Livre (SIC Notícias)

21h: PS vs PCP (TVI)

22h: CDS vs PAN (RTP3)

Quarta-feira, 5 de janeiro

Final da tarde: CDS vs IL (RTP3)

21h: PSD vs BE (SIC)

22h: Chega vs Livre (CNN)

Quinta-feira, 6 de janeiro

Final da tarde: PCP vs Livre (CNN)

21h: PS vs Chega (RTP1)

22h: BE vs IL (SIC Notícias)

Sexta-feira, 7 de janeiro

21h: PSD vs CDS (TVI)

22h: PCP vs Chega (RTP3)

Sábado, 8 de janeiro

21h: PS vs PAN (TVI)

22h: PSD vs Livre (RTP1)

23h: CDS vs PCP (CNN)

Domingo, 9 de janeiro

21h: PS vs CDS (SIC)

22h: IL vs Chega (RTP3)

23h: PAN vs Livre (SIC Notícias)

Segunda-feira, 10 de janeiro

Final da tarde: BE vs PAN (RTP3)

21h: PSD vs IL (SIC)

22h: CDS vs Livre (CNN)

Terça-feira, 11 de janeiro

Final da tarde: IL vs PAN (SIC Notícias)

21h: PS vs BE (RTP1)

22h: PCP vs PAN (CNN)

Quarta-feira, 12 de janeiro

Final da tarde: CDS vs Chega (CNN)

21h: PSD vs PCP (SIC)

22h: IL vs Livre (SIC Notícias)

Quinta-feira, 13 de janeiro

21h: PSD vs PS (simultâneo RTP1, SIC e TVI)

Sexta-feira, 14 de janeiro

Final da tarde: PAN vs Chega (SIC Notícias)

21h: PS vs IL (TVI)

22h: BE vs CDS (RTP3)

Sábado, 15 de janeiro

21h: PSD vs PAN (RTP1)

22h: PCP vs IL (RTP3)