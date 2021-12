Natal e Passagem de Ano. DGS divulga conselhos para festividades "em segurança"

A Direção-Geral da Saúde (DGS) deixou, esta sexta-feira, alguns conselhos para que os cidadãos possam festejar as noites festivas “em segurança” e “com responsabilidade”.

Sabendo que “o momento das festividades de Natal e de fim de ano é, tradicionalmente, marcado pelo convívio com a família e com os amigos, favorecendo a aglomeração de pessoas, com maior proximidade e contacto físico”, a DGS “apela a todos que festejem em segurança e com responsabilidade, adotando as medidas que, em conjunto, fazem parte da barreira de proteção contra o vírus”.

A entidade de saúde lembra que o plano de vacinação continua a decorrer e pede a quem nunca foi vacinado, para agendar a sua vacinação. “A evidência científica demonstrou que a vacina é a medida preventiva mais eficaz para reduzir as complicações associadas à infeção por SARS-CoV-2”, frisa.

A DGS aconselha a realização de testes rápidos (TRAg) como medida de precaução nas festas, que podem “ser realizadas com grupos mais pequenos, idealmente pertencentes à mesma bolha familiar/social”. Deverá ainda escolher espaços amplos e ventilados.

“A partilha de momentos em que se consomem alimentos e bebidas pode ser feita com o devido distanciamento entre os convidados, aplicando medidas simples, como a utilização de mais do que uma mesa, sempre que possível”, alerta.

O uso de máscara deve ser mantido nos períodos em que não está a consumir alimentos ou bebidos, especialmente de estiver na presença “de pessoas mais vulneráveis, que devem ser ainda mais protegidas”.

Se tiver sintomas de covid-19, como febre, tosse, dores de cabeça, dores musculares, dificuldade respiratória ou perda do olfato ou do paladar, deverá isolar-se e contactar imediatamente o SNS.