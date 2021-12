Resgatados 10 trabalhadores de uma mina onde estavam presos na China

Vinte mineiros foram resgatados pelas equipas de socorro chinesas de uma mina ilegal de carvão onde estavam presos desde quarta-feira. Hoje continuava a tentativa de resgate de um trabalhador que ainda se encontrava no interior.

De acordo com a agência oficial Xinhua, os mineiros ficaram presos devido a uma inundação na mina, situada em Xiaoyi, na província de Shanxi, no Norte do país, uma importante zona produtora de carvão.

Foram enviados para o local centenas de elementos das equipas de socorro onde, segundo a mesma fonte citada pela agência noticiosa France-Presse, estavam três bombas a drenar água das galerias. Contudo, devido à estreiteza da entrada na mina e pela falta de um mapa preciso do local, as operações são complicadas.

Mesmo com as dificuldades apresentadas, as equipas de socorro conseguiram trazer à superfície 20 mineiros, continuando a trabalhar para recuperar um último.

Em consequência desta situação, o governo local anunciou que foram demitidos três altos funcionários locais, incluindo o chefe do Partido Comunista Chinês para Xiaoyi. A polícia anunciou ainda a prisão de sete suspeitos e que estava a procurar outras pessoas, incluindo o proprietário da mina que, segundo os meios de comunicação locais, fugiu após o acidente.