Clássico sem treinadores. Sérgio Conceição vai falhar jogo frente ao Benfica para Taça de Portugal

O treinador Sérgio Conceição vai falhar o Clássico frente ao Benfica para a Taça de Portugal, uma vez que o pedido do FC Porto para suspender o castigo de 15 dias foi recusado pelo Tribunal Arbitral do Desporto. O técnico dos 'encarnados' também viu ontem negada a suspensão, também para um castigo de 15 dias, e não vai estar presente no jogo.

Antes do confronto entre 'dragões' e 'águias', o técnico portista vai falhar o encontro frente ao Vizela, este domingo.

Sérgio Conceição foi castigado com 7.650 euros de multa e 15 dias de suspensão, na sequência de críticas efetuadas à arbitragem em fevereiro.