Diretor de AE Mem Martins onde alunos comem no chão diz que são cumpridas todas as regras

O diretor do AE Mem Martins João Caravaca diz, numa carta enviada ao presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, que a direção do Agrupamento “nunca prestou qualquer declaração deferida ou indeferida sobre o assunto em referência e não se revê na exposição da direção da associação de pais e encarregados de educação” da escola, “repudiando mesmo as imagens publicadas de uma suposta refeição, na medida que o fotografado não se encontra em conformidade com as ementas escolares”.

João Caravaca afirma ainda que “as orientações da câmara e da DGS são cumpridas na íntegra” e reitera “a franca e empenhada colaboração entre a edilidade e a direção do agrupamento em todos os momentos da vida escolar”. Por fim, a mesma carta diz ainda que o AE Mem Martins continua “a apostar no clima de harmonia e entendimento no bem superior” dos alunos, docentes e não docentes.

Como o i noticiou esta semana, os alunos têm estado a almoçar no chão mesmo com a chegada do frio e fora do recinto escolar por não haver espaço suficiente no refeitório. Contactada, a escola informou que o diretor do agrupamento não queria falar com os jornalistas.

A carta do diretor foi divulgada por Basílio Horta através da sua página do Facebook, na qual começa por comentar que João Caravaca “não tem autorização para falar, defender a escola, esclarecer, mas ainda pode escrever ao presidente da Câmara Municipal de Sintra”. Basílio Horta manda ainda “um abraço solidário” ao Diretor do AE de Mem Martins. No fim, afirma estarem “unidos na defesa da escola pública”.