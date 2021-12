Seis conclusões dos Censos sobre os portugueses em 2021

Somos menos

Na última década a população diminuiu 2,1%. Residiam em Portugal à data dos Censos, 19 de abril de 2021, 10 344 802 pessoas. São menos 217 376 pessoas do que em 2011. Seria preciso terem nascido mais 250 mil crianças (e por ano estão a nascer agora pouco mais de 80 mil para mais de 100 mil óbitos) para haver um saldo natural positivo neste período,

Sem imigrantes éramos ainda menos

A população estrangeira residente em Portugal aumentou 40% nos últimos dez anos, hoje nos 555 299 imigrantes. Sem população estrangeira, já seríamos menos de 10 milhões em 2021. As últimas projeções do INE são de que a população portuguesa fique abaixo de 10 milhões de habitantes em 2042, mas para isso o saldo migratório tem de continuar positivo.

Há mais gente a viver sozinha

Em relação a 2011, fruto da diminuição do número de filhos e do envelhecimento, há menos agregados familiares maiores e mais gente a viver sozinha. O número de portugueses que vivem sozinhos ultrapassou pela primeira vez um milhão (1 027 924), sendo mais 161 mil do que em 2011. Há 5476 pessoas a viver em instituições.

53% da população em 31 municípios

Metade da população portuguesa vive em 31 municípios, sobretudo nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto. Ainda assim, o município onde a população mais aumentou na última década foi Odemira. Barrancos, Tabuaço, Torre de Moncorvo e Nisa foram os que perderam mais. Mas nos grandes centros, Lisboa, Oeiras, Porto Matosinhos também perderam gente.

Mulheres no comando

Aumentou a diferença entre homens e mulheres, assinalou o INE. Eles são cerca de 4,9 milhões e elas 5,4 milhões, o que dá 90,7 homens por cada 100 mulheres, menos um do que há dez anos. Nascem mais rapazes mas os homens morrem mais cedo. A proporção de mulheres viúvas é de 11,7% enquanto a de homens viúvos é de apenas 3%.

Menos casados e mais divorciados

Diminuiu a população casada (de 43,1% para 41,1%) e aumentaram os divorciados (de 6% para 8%). Ao todo são 4,5 milhões de solteiros em Portugal, o que inclui crianças, mas mais homens do que mulheres. Cerca de 4,25 milhões de portugueses são casados, menos 674 mil do que em 2011. E 828 mil divorciados, mais 234 mil que há dez anos.