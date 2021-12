EUA. Revelada a causa da morte das 10 vítimas do Festival Astroworld

Já é conhecida a causa da morte das vítimas do Festival Astroworld. De acordo com a autópsia, à qual o site TMZ teve acesso, os dez jovens, com idades entre os 9 e os 27 anos, morreram de “asfixia por compressão” após terem sido esmagados e espezinhados pela multidão.

Todas as mortes foram consideradas acidentais e apenas uma das vítimas tinha drogas no sistema – uma combinação de cocaína, metanfetamina e etanol –, que foi considerado um “fator contribuinte”. Os documentos revelam ainda que todas as pessoas morreram no hospital, após terem sido socorridas no local.

Recorde-se que dez pessoas morreram e centenas ficaram feridas numa onda de multidão durante o concerto do rapper Travis Scott no primeiro dia do Festival Astroworld, a 5 de novembro, que reuniu 50 mil pessoas em Houston, no Texas.

Na semana passada, naquela que foi a primeira entrevista após o acidente, o artista confessou que não teve noção da gravidade dos acontecimentos até à primeira conferência de imprensa das autoridades e que teria interrompido o concerto se tivesse percebido mais cedo. “Mesmo depois [da conferência], eu meio que ouvi algumas coisas, mas não sabia os detalhes. Naquele momento ficas tipo: ‘espera aí, o quê?’. Acabaste de passar por aquilo. As pessoas desmaiam, acontecem coisas nos concertos, mas desta maneira...”, afirmou.

O rapper, que continuou o concerto durante 40 minutos após o incidente, considera que “os media” estão a tentar culpá-lo. “Eu sou o artista, então os media querem colocar a culpa em cima de mim”, atirou.