Roma. Ativistas do ambiente cuspidos por condutores enquanto protestavam

Os ativistas, que fazem parte do grupo Last Generation – e que é apoiado pela Extinction Rebellion – afirmam que foram esbofeteados, chutados e ainda cuspidos por condutores depois de se terem reunido ao longo do viaduto de Maglianella na autoestrada A90. Foi a oitava vez que ativistas do ambiente bloquearam uma estrada em Roma nos últimos 10 dias, tendo oito ativistas sido presos na quarta-feira passada.

"Exponho-me ao perigo e à incerteza porque estou consciente do perigo que corremos para a humanidade", disse Peter, que estava entre as sete pessoas que protestavam nesta sexta-feira de manhã.

É a primeira vez que os ativistas climáticos italianos utilizam o método de bloqueio de estradas para aumentar a consciência da necessidade de salvar o planeta, e chega como um processo judicial civil, interposto por 203 indivíduos que estão a processar o governo por não ter abordado a crise climática.