Aung San Suu Kyi aparece no tribunal de Myanmar em uniforme de prisão

A líder expulsa de Myanmar, Aung San Suu Kyi, apareceu em tribunal vestida com o uniforme prisional, com um top branco e o longyi castanho – uniforma típico dos prisioneiros em Myanmmar.

A galardoada com o Nobel, 76 anos, foi condenada este mês a quatro anos de prisão por incitamento e violação dos regulamentos do coronavírus. A sentença foi posteriormente reduzida para um período de dois anos de detenção no seu local atual, não revelado.

Foi a primeira vez que Aung San Suu Kyi, conhecida por usar trajes tradicionais elegantes, por vezes com uma flor no cabelo, foi vista num uniforme de prisão em tribunal.

Myanmar tem estado numa situação delicada desde o golpe contra o governo democraticamente eleito de Aung San Suu Kyi, que levou a protestos generalizados e suscitou a preocupação internacional sobre o fim de tentativas de reformas políticas após décadas de governo militar.