Omicron já representa 20% dos casos em Portugal e atingirá 50% no Natal. Acompanhe aqui

A ministra da Saúde revelou esta manhã que a nova variante Omicron já representa 20% dos novos casos de covid-19 no país e os contágios com esta variante duplicam a dois dias. "Muitos casos, mesmo com menor gravidade, originarão um maior volume de pessoas com necessidades de internamento e mais óbitos", disse Marta Temido, alertanto para a incerteza mas reconhecendo a necessidade "todos fazermos mais". O Governo não avança com novas restrições no Natal e sublinha que medidas são proporcionais, mas Marta Temido disse que terá de haver um maior uso de máscara, maior testagem e maior adesão às medidas, a par do reforço da vacinação.

A estimativas de prevalência da Omicron obtidas através da monitorização dos resultados de testes PCR, em que é possível detetar uma falha no gene S associada à nova variante, mostram que a variante que no fim de semana se calculava que representasse 9,5% dos casos duplicou nos primeiro dias desta semana. No Natal deverá já representar 50% dos casos e no final do ano 80%, projeções que já tinham sido antecipadas ao i pelo investigador Carlos Antunes, professor da Universidade de Ciências da Universidade de Lisboa e um dos peritos que integra a equipa de linhas vermelhas da DGS.

Uso de máscara Questionada sobre o uso de máscara, Marta Temido não descartou novas medidas mas disse que neste momento Portugal já tinha regras mais restritas, nomeadamente o regresso de uso de máscaras em espaços fechados. "Em espaços públicos com muitas pessoas sabemos também que é recomendável a sua utilização".