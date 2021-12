A política precisa dos melhores!

Estamos precisamente a um mês e meio das próximas eleições legislativas. Está aberto caminho para ouvirmos nas televisões fruto de pequenas entrevistas aos portugueses, que não vão votar porque não acreditam nos políticos ou porque os políticos são todos iguais ou porque são corruptos e que na maioria das vezes faltam às suas promessas.

Na verdade, casos como o de José Sócrates, Manuel Pinho ou Duarte Lima não dignificam os políticos e temos que compreender o descontentamento crescente que os portugueses foram tendo pela política e pelos seus “atores”.

Sabemos que infelizmente há na política muitas pessoas sem qualidade, e acima de tudo sem valores. Mas também se sabe, que para bem de todos, ainda existem pessoas sérias, capazes e com capacidade para fazer diferente.

Muitas vezes, as pessoas dotadas de grandes qualidades pessoais e profissionais não aceitam exercer cargos políticos por várias razões, entre elas, a exposição pública, feita pela comunicação social. A esfera privada é confundida com a esfera pública e as pessoas deixam de ter qualquer privacidade, arrastando-se muitas vezes à sua família, ficando à mercê dos chamados “julgamentos” na praça pública.

Outra questão e bem polémica, e trazida a público muitas vezes por André Ventura, líder do CHEGA, é a do vencimento dos políticos. É politicamente correto dizer que em Portugal, os políticos ganham muito dinheiro, e isso poderá trazer-lhe alguns ganhos em termos eleitorais, mas como em muitos outros casos, esta proclamação não passa de um discurso populista.

Ao contrário do que André Ventura defende, os políticos em Portugal são mal remunerados, em comparação com as remunerações auferidas nas grandes empresas privadas. Fará sentido, o primeiro-ministro auferir um salário de 4900€ brutos/mês e o Administrador de uma grande empresa auferir um salário de 30.000€ brutos/mês?

A resposta é óbvia, e não podemos ser demagogos, o salário dos políticos é pouco atrativo. É necessário reajustar o salário dos políticos, para que possamos contar com os melhores na política. Um consultor júnior, na Europa, aufere mais do que qualquer Ministro em Portugal!

A teoria de que um primeiro-ministro ou líder de um governo deve ser bem pago assenta no princípio de que um cargo mal pago afasta as pessoas mais competentes para o setor privado.

Sabemos que não temos condições para nos equipararmos aos salários do privado, e talvez o valor pago a estes seja desajustado aos salários do país, mas isto não invalida que os salários dos políticos sejam alterados. Só assim será possível captar os melhores para a política.

Isto não quer dizer, que não existam exceções, porque as há e poderíamos apontar vários exemplos. A nossa classe política teve e tem bons quadros, que certamente ganhariam muito mais no privado, e alguns deles abdicaram de carreiras consolidadas para dar o seu contributo à sua comunidade. Fizeram-no desprovido de qualquer interesse, apenas por paixão e para poder deixar o seu legado na História.

Existem outros casos, que pela sua competência, integridade, inteligência e liderança se tornam consensuais entre a esmagadora maioria da sociedade – refiro-me em concreto ao Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo.

Gouveia e Melo deu-nos uma lição de como é “fácil” liderar a coisa pública de uma forma completamente desinteressada e com um sentido de Estado irrepreensível. Fruto desta sua prestação, rapidamente se lhe apontou as qualidades necessárias para que possa vir a desempenhar cargos políticos – nomeadamente, o de Presidente da República.

“O futuro a Deus pertence” – foram as palavras que o Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo proferiu em declarações à imprensa, a propósito da possibilidade de vir a ser candidato presidencial. Não sei se o quererá ser ou não, mas tenho a convicção de que Gouveia e Melo poderia ser tudo aquilo que quisesse, tal é o reconhecimento que a maioria dos portugueses lhe têm. É este sentimento e confiança que se deve ter em relação àqueles em que acreditamos e que escolhemos para comandarem os nossos destinos.

Mais Vice-Almirantes, precisam-se!