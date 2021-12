A importância de uma vida de bairro

É cada vez mais um privilegio viver num bairro dentro de uma grande cidade. É transportar a aldeia ou a vila em que todos ou parte se conhecem para um meio cosmopolita e no fundo usufruir do melhor de dois mundos. A parte do movimento, de termos tudo à mão de semear, do acesso a um conjunto infindável de ofertas culturais, gastronómicas ou até de alguns serviços públicos necessários no dia a dia que muitas vezes nos faltam em meios mais pequenos, mas ao mesmo tempo de conseguirmos criar um conjunto de relações próximas que nos aconchegam e que combatem a solidão. A empregada do mini mercado, o cabeleireiro, o senhor do talho ou a menina do restaurante em frente. É de forma inconsciente e natural que esta dinâmica entre pessoas que mal se conhecem (mas que se veem regularmente) se cria.

Dizia há dias a um amigo guineense que queria comprar casa em Lisboa para estar mais próximo dos filhos que se encontram cá a estudar, para escolher um bairro. Porque lá há tudo e normalmente a uma distância que se faz sem problema a caminhar. Desde os cafés abertos ao fim de semana a algum parque ou jardim para ir passear com os filhos, do quiosque para comprar os jornais às lojas que têm tudo e mais alguma coisa, os barbeiros que falam sobre as notícias da televisão, os restaurantes com comida de tacho ou as padarias com pão quentinho de manhã. Esse meu amigo acabou por escolher mesmo um bairro para comprar o seu apartamento e nos primeiros dias em que se entreteve a percorrer aquelas calçadas para perceber o que o rodeava entrou numa pequena e exígua loja, daquelas em que a banca das revistas faz ao mesmo tempo de balcão e percebeu que a dona do estabelecimento já vinha com o jornal e a raspadinha prontos para entregar ao cliente que estava à sua frente sem que ele tivesse aberto a boca para além de um estridente “boa tarde, dona Sónia!”. Perguntou depois na sua vez como é que a senhora sabia o que o senhor queria antes dele pedir e ela lá explicou que estava ali há muitos anos e já sabia o que muitos clientes habituais queriam sem precisar de lhes perguntar.

O meu amigo ligou-me de seguida todo contente a dizer que já tinha percebido o que significava verdadeiramente essa historia “do bairro” e contou-me o que se tinha passado. Esta pandemia só veio acentuar essa necessidade de nos sentirmos integrados na comunidade onde estamos. E talvez através dela hoje percebamos melhor que às vezes vale mais pagar um ou dois euros em relação a grandes superfícies mas ter um sítio onde deixar a chave em caso de viagem ou de deixar a entrega de uma encomenda quando estamos a trabalhar. Essa relação que se desenvolve entre vizinhos e conhecidos torna-se ainda mais relevante quando a idade avançada já pede outro tipo de cuidados ou companhia. O combate à solidão em tempos difíceis como este e por altura do Natal e passagem de ano remete-nos para outros tempos, memórias algumas distantes mas que mexem com cada um de nós e nos fazem sentir nostálgicos. Do que perdemos, do que passou, do que não volta mais.

É por isso transcendente a experiência que se vive num bairro onde nos sentimos identificados. Porque nos acalma um pouco o espírito, não nos deixa cair completamente no poço fundo da indiferença e porque nos devolve um sorriso quando às vezes é só isso que precisamos para melhorar o dia de alguém. E muitas vezes mesmo que a manhã não esteja a correr pelo melhor é importante não deixar soçobrar a magia desta cadeia de pequenos acontecimentos que na verdade não têm preço e não nos exigem esforço nenhum, apenas um pouco de atenção e carinho.