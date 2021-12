O futuro do Montepio: consolidar a mudança

Ao longo da sua história de dois séculos, as associações mutualistas têm enfrentado os desafios da identidade e da sustentabilidade.

Há 125 anos, o Decreto de 2 de outubro de 1896, sobre “Organização das Associações de Socorros Mútuos”, alertava para a necessidade de não se confundir caridade com previdência mutualista e para a indispensabilidade do equilíbrio financeiro e de uma boa governação.

Vem isto a propósito do Montepio, cujos órgãos associativos serão eleitos no próximo dia 17.

O Montepio é uma associação mutualista, criada em 1840, que conta atualmente com 602 mil associados, sendo, por esse facto, a maior associação portuguesa.

Em resultado da quotização dos seus associados e dos rendimentos gerados pela sua aplicação, o Montepio concede benefícios de segurança social, complementares ao sistema público, para reparação ou prevenção das consequências de eventualidades como a morte, a doença, a invalidez e a reforma. Por isso, todos os associados do Montepio são subscritores de, pelo menos, uma modalidade de benefícios. É a razão da existência do Montepio, que continua muito atual.

Para apoiar a realização dos seus fins, o Montepio aplica os fundos resultantes da quotização dos associados em ativos financeiros ou imobiliários, como é o caso das empresas que integram o Grupo Montepio, de forma a obter o rendimento necessário à concessão dos benefícios subscritos pelos associados.

Daí que os desafios da identidade e da sustentabilidade tenham estado sempre presentes na vida do Montepio e com muita acuidade na última década.

Permitam-me, contudo, destacar os últimos dois anos, marcados por uma mudança de liderança no Montepio, ora a cargo de Virgílio Lima.

Neste período, em contexto difícil, marcado pela pandemia, pela resposta a exigências legais e pelo ruído, foi possível normalizar a vida associativa; estabelecer um relacionamento construtivo e esclarecedor com as autoridades de tutela e de supervisão; estabilizar e reestruturar o Grupo Montepio, no sentido de uma maior solidez, sinergia e sustentabilidade; e lançar as bases para a criação e renovação de modalidades de benefícios e serviços, que respondam de forma útil e sustentável às necessidades e expectativas dos associados.

Embora a palavra mudança esteja na boca de muitos, no meu entender, nem todas serão necessariamente positivas, nomeadamente as que impliquem:

• A transformação do Montepio numa seguradora ou a sua degeneração numa associação filantrópica, porque adultera a sua identidade mutualista e associativa.

• A intervenção do Estado na vida do Montepio, porque fere o princípio de autonomia e independência face aos poderes públicos.

• A existência de uma liderança egocêntrica ou narcisista, porque contraria o princípio de uma governação democrática e participada.

Por isso, considero importante consolidar a mudança operada nos últimos dois anos e traduzi-la numa dinâmica de inovação e reforço associativo, geradora de resultados positivos em todas as empresas do Grupo Montepio, através de um projeto, uma equipa e uma liderança que preparem o futuro do Montepio, com segurança e confiança.

Reconheço esse propósito na lista liderada por Virgílio Lima. Um projeto coerente e inovador de regeneração do Montepio, que responde positivamente aos desafios da identidade e da sustentabilidade; uma equipa competente, credível e comprometida com os princípios e valores mutualistas; uma liderança dinâmica e esclarecida ao serviço de uma governação democrática e participada.

Escreve quinzenalmente à sexta-feira