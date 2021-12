Pintou um clima

Vivemos tempos curiosos: a Assembleia da República foi dissolvida, o Governo permanece na plenitude das suas funções, o Presidente da República vai promulgando os resultados da maratona legislativa parlamentar pré-dissolução, a oposição, depois de auto-eleita, meteu baixa, a campanha eleitoral foi adiada para 2022 e a discussão de programas eleitorais, admitindo que exista, não chega à comunicação social, ocupada pela santíssima trindade Rendeiro-Pinho-futebol.

Poder-se-ia pensar que os actores políticos, possuídos, por uma vez, pela modéstia teriam decidido poupar os portugueses durante as longas festividades do final do ano. Não acredito em profissionais do arrependimento. Temo, sinceramente, pelo completa ausência de ideias por parte dos que se apresentam a votos no dia 30 de Janeiro. Na falta de programa político temos tido a pandemia. O Governo chamou-lhe um figo, um novo plano de vacinação, ou, melhor, novas vacinas à descrição que substituem com ganhos qualquer outro plano, PRR incluído.

A herança legislativa dos esforçados trabalhos parlamentares vai chegando ao Diário da República. Esta semana o Presidente promulgou o Decreto 222/XIV da Assembleia da República, que se assume como definindo “as bases da política do clima”. Em modo pandémico o nº 1 do artigo 2º proclama “é reconhecida a situação de emergência climática”. Proferido o grito, o nº 2 vem sossegar o povo: “O disposto no número anterior não constitui uma declaração de estado de emergência ao abrigo do artigo 19.º da Constituição da República Portuguesa, sem prejuízo de este vir a ser declarado por motivos relacionados com o clima.”

Fora a grita ao gosto de Greta, a lei de bases da política do clima devolve ao futuro Governo a tarefa de definir metas de redução de emissões para os diversos sectores da economia (artigo 20º) a concretizar por planos sectoriais de adaptação (artigo 21º), a aprovar até ao final de 2023. A definição destas metas permitirá escolher a velocidade a que cada sector terá de atingir as metas nacionais. A escolha da velocidade da redução de emissões definirá o custo directo, repercutível no preço dos bens e serviços a serem pagos pelos consumidores finais. Um factor de atenuação deste custo poderá passar pela subsidiação das adaptações com dinheiro público ou seja com recurso aos contribuintes. Quer num caso (consumidores) quer noutro (contribuintes) a descarbonização da economia far-se-á em grande medida por via do consumo, quer por via do consumo directo de bens e serviços, quer por via dos impostos indirectos que oneram estes consumos.

A descarbonização corre o risco de ser profundamente injusta onerando o consumo, desde logo o consumo de bens essenciais (alimentos, energia, serviços essenciais) onde a elasticidade da procura é reduzida (ou nula) e onde a percentagem do rendimento dos mais pobres afecta ao consumo é muito superior à dos grupos afluentes. Na descarbonização da economia Greta Thunberg e Milton Friedman surgem de mãos dadas, abraçando os impostos indirectos.

No resto a lei de bases da política do clima comete ao futuro Governo um vasto programa legislativo que inclui um novo quadro sancionatório, a avaliação do risco climático dos activos financeiros, a inclusão desse mesmo risco como factor a ponderar em sede de governo das sociedades comerciais, uma avaliação “climática” da legislação em vigor e da sua conformidade com a nova lei de bases e uma estratégia industrial verde (a amadurecer no prazo de 24 meses decorridos desde a entrada em vigor da lei de bases).

Escreve à sexta-feira, sem adopção das regras do acordo ortográfico de 1990