Idosos já são quase o dobro dos jovens em Portugal e vão ser cada vez mais

Quebra da natalidade está a levar a uma diminuição mais rápida da população jovem do que era antecipado. Dados do INE revelam que Portugal chega a 2021 com 182 idosos por cada 100 jovens, um agravamento do índice de envelhecimento em 42% no espaço de dez anos. População em idade ativa diminui e agrava rácio de sustentabilidade: há 271 portugueses em idade ativa por cada 100 idosos quando no ano 2000 eram mais de 400.