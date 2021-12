Liga das Nações. Portugal olha à volta e só vê desafios

Portugal não terá a vida fácil na Liga das Nações, competição que venceu em 2019. Espanha, República Checa e Suíça serão os adversários da Seleção Nacional no Grupo 2, na Liga A da terceira edição da Liga das Nações, segundo ditou o sorteio realizado na quinta-feira pela UEFA, em Nyon, na Suíça.

Desta vez, não houve erros nem repetições, como aconteceu no sorteio dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, e a escolha das bolas traçou um difícil destino para Portugal nesta competição, que arranca em junho de 2022, e cuja fase final será disputada em 2023.

A Seleção Nacional está inserida na principal das quatro ligas que compõem a Liga das Nações (A, B, C e D). Três delas com 16 equipas, e a quarta com sete emblemas, decididos através de um sistema de promoções e despromoções.

Para o sorteio, os emblemas das diferentes ligas foram divididos em potes: no pote 2 da Liga A, junto dos portugueses estavam a Alemanha, os Países Baixos e a Dinamarca. Já nos restantes potes desta mesma liga estavam a França, campeã da Liga das Nações em título, Bélgica, Itália, campeã europeia em título, Espanha, Inglaterra, a Polónia de Paulo Sousa, Suíça, Croácia, País de Gales, Áustria, República Checa e Hungria.

Mas o verdadeiro ‘grupo da morte’ é o grupo 3 desta Liga A, composto por nada mais e nada menos que Itália, Alemanha, Inglaterra e Hungria.

Nas primeiras três ligas da competição (A, B e C), nesta fase inicial, as 16 equipas foram divididas em quatro grupos de quatro emblemas cada. Já a quarta liga (D), verá as sete seleções que a compõem dividir-se em dois grupos, um com quatro equipas, e outro com três.

Calendário Decididas as equipas que constituem cada um dos grupos, nas respetivas ligas, está na hora de começar a preparar os jogos que se realizarão em junho e setembro do próximo ano. O sistema é simples: casa e fora, com seis rondas, das quais quatro terão de ser disputadas em junho, para não interferir com a realização do próximo Mundial, que vai decorrer no Qatar durante o inverno de 2022. As quatro primeiras rondas jogam-se entre os dias 2 e 14 de junho e as duas últimas a 22 e 27 de setembro.

fase final, subidas e descidas Feitas as contas da fase inicial, passarão para a fase final os vencedores de cada um dos quatro grupos da Liga A. Os vencedores dos respetivos grupos, nas outras três ligas, por sua vez, subirão um degrau na edição de 2024/25. No fundo da tabela, por sua vez, os últimos classificados nas Ligas A e B serão despromovidos para as ligas inferiores, ao passo que os emblemas que não passem do quarto lugar nos grupos da Liga C terão de jogar um play-out, em março de 2024, para decidir quem fica de fora.

Os vencedores dos quatro grupos da Liga A qualificam-se para a fase final, onde disputarão meias-finais, uma final e uma partida de atribuição do terceiro e quarto lugares. Esta ‘final four’ da Liga das Nações está prevista para 14 e 15 de junho de 2023, e tanto a final como partida de atribuição do terceiro lugar estão marcadas para 18 de junho.

É importante ainda recordar que, da edição do ano passado para a atual, as Ilhas Faroé e Gibraltar foram as duas seleções promovidas da Liga D para a Liga C.