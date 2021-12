NBA. Curry sobe ao trono como rei dos 'triplos', oficialmente

Está feita história no mundo do basquetebol. Stephen Curry, um dos jogadores estrela dos Golden State Warriors, precisou de apenas 5 minutos em jogo, frente aos New York Knicks, para incluir o seu nome nos anais da NBA. Num Madison Square Garden repleto, no coração da cidade de Nova Iorque, Curry contabilizou o 2.974.º cesto triplo da sua carreira, em temporada regular, e tornou-se no basquetebolista com mais ‘triplos’ de sempre. O jogo acabou com vitória dos Warriors, por 105-96, e Curry contabilizou 22 pontos, dando mais um brilhante parágrafo à história de sucesso que tem sido o desempenho do emblema de São Francisco nesta temporada da NBA.

Ainda mais surpreendente é o facto de o base ter precisado de apenas 789 jogos para ultrapassar o recorde estabelecido por Ray Allen, que, por sua vez, precisou de 1.300 jogos para o feito. Aliás, o próprio Allen, que foi por duas vezes campeão da NBA (2008 e 2013) estava presente em Madison Square Garden, e fez questão de abraçar e congratular Curry no momento em que bateu o seu recorde. Em pleno court, um emotivo abraço ilustrou e imortalizou o momento único na carreira do eterno jogador dos Golden State Warriors. Em terceiro lugar na tabela dos maiores pontuadores de triplos está, ainda, Reggie Miller, que marcou o seu 2.560.º ao fim de 1.389 jogos, e que estava também presente na mítica arena de Nova Iorque.

Curry tem, à hora de fecho desta edição, 2.977 ‘triplos’ a seu nome, durante toda a sua carreira, resultado de 6.903 tentativas durante a mesma. Significa isto que o atleta tem uma taxa de sucesso neste tipo de lançamento de 43%, a mais alta da tabela dos principais pontuadores em ‘triplos’.

Recorde-se que o atleta, nascido no Ohio, chegou aos Golden State Warriors em 2009, na altura no sétimo lugar do ‘draft’, e nunca mais largou a equipa do estado da Califórnia. Com o emblema de São Francisco, conquistou três ‘anéis’ de campeão, em 2014/15, 2016/17 e 2017/18, e foi o ‘Jogador Mais Valioso’ da temporada regular em 2014/15 e 2015/16.

O sonho tornado realidade “É meio louco pensar, crescendo na liga, vendo o meu pai jogar, a minha família a ir aos velhos jogos dos Hornets, e tendo grandes sonhos de, um dia, pontuar no basquetebol a este nível...”, começou por reagir Curry, após o lendário momento na sua carreira.

“Fazer isso aqui no Madison Square Garden, à frente deste gajo bem aqui [Ray Allen], e do Reggie [Miller, recordista antes de Allen]... e tudo o que o basquetebol significa para mim, é especial”, concluiu. Uma noite “muito, muito especial”, descreveu Curry, que recebeu congratulações de todos os pontos do basquetebol norte-americano, incluindo a própria NBA. “Foi emocionante ver Steph quebrar o recorde de todos os tempos da NBA de três pontos. Ele revolucionou a forma como o jogo é jogado e continua a deixar os fãs maravilhados com o seu incrível talento artístico e extraordinária habilidade de lançar. Parabéns por essa conquista histórica.”, lia-se num comunicado emitido pelo comissário da liga norte-americana, Adam Silver.

REAÇÕES O feito abalou o mundo do basquetebol norte-americano, e foram vários os colegas de Curry que fizeram questão de saudar o novo recorde do jovem nascido no estado do Ohio.

“Acabo de aterrar em Dallas e percebi que Stephen Curry quebrou o recorde, e, ainda por cima, no [Madison Square] Garden! Parabéns, irmão! Incrível.” Estas foram as palavras de LeBron James, jogador estrela dos LA Lakers, no Twitter. Terrence Ross, dos Orlando Magic, foi menos efusivo, mas deixou a questão que todos se estão a fazer neste momento no ar: “A grande pergunta é, com quantos [triplos] vai acabar a carreira?”

candidatos e outros recordes Depois de Curry ter batido o recorde, interessa também perceber quem – dos jogadores ainda no ativo – poderá pôr em causa esta dominância. James Harden, dos Brooklyn Nets, é o quarto jogador com mais ‘triplos’ na sua carreira, e o segundo ainda no ativo. Harden contava, à hora de fecho desta edição, 2.509 ‘triplos’ marcados, menos 468 que Curry.