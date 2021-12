Bolt revela que deixou de falar com príncipe Harry após casamento com Meghan: "Ele ficou muito sério"

Usain Bolt, que já foi próximo do príncipe Harry, ao ponto de dizer que queria ajudar a organizar a sua despedida de solteiro, confessou que já não fala com o filho mais novo do príncipe Carlos e que este se tornou "muito sério".

Numa entrevista ao The Sun, o ex-velocista olímpico foi questionado sobre se tinha chegado a organizar a despedida de solteiro de Harry, que se casou em maio de 2018 com Meghan Markle. Bolt acabou por revelar que não. “Não, não consegui”, disse.

“Acho que ele ficou muito sério, muito rápido. Ele focou-se na vida de casado e está bem nela agora, então deixou aquela outra vida para trás”, disse Bolt. “Faz algum tempo tempo que não falo com ele, mas gostaria de manter contacto”, confessou.

Sublinhe-se que Usain Bolt e Harry conheceram-se em 2012, quando o príncipe fez uma digressão por países como a Jamaica, Belize e Bahamas. No anos seguintes, os dois continuaram em contacto e, em 2017, após Harry anunciar o seu noivado com Meghan, Bolt prometeu organizar três despedidas de solteiro ao amigo.

"A minha ideia é fazer uma em Kingston, uma em Las Vegas e uma em Londres (…) Sei que é pedir muito, mas estas são as últimas noites de liberdade dele. Vou ligar pessoalmente para a Meghan e assumir a responsabilidade de levá-lo para casa em segurança após cada festa”, disse na altura.

Além de não realizar as despedidas de solteiro, Bolt acabou também por não ser convidado para o casamento.