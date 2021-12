PJ detém homem de 51 anos suspeito de violar menor em Ponte de Lima

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 51 anos, residente no concelho de Ponte de Lima, suspeito de um crime de violação agravado.

Segundo revela um comunicado da autoridade, divulgado esta quinta-feira, o crime ocorreu na noite de dia 6 deste mês, no mesmo concelho, tendo o suspeito “constrangido a vítima, uma menor do sexo feminino, a sofrer vários abusos de natureza sexual, com a utilização da força física”.

Depois de ser apresentada denúncia, a PJ “desenvolveu várias diligências de investigação que viriam a culminar, ontem, na detenção do presumível suspeito, indivíduo que já regista condenação anterior, com cumprimento de pena de prisão, por crime de natureza sexual”.

O detido vai ser presente à autoridade judiciária competente, para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.