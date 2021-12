Covid-19. Já foram feitos cerca de 61 mil pedidos de agendamento para vacinação de crianças

Até às 18h30 desta quinta-feira, já tinham sido feitos cerca de 61 mil pedidos de autoagendamento da vacina contra a covid-19 de crianças de 9, 10 e 11 anos, anunciaram os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, em comunicado.

Destes 61 mil pedidos, 13 mil foram feitos nas últimas 24 horas.

Recorde-se que o processo de vacinação de crianças arranca no próximo fim de semana, 18 e 19 de dezembro, e irá decorrer ao longo das próximas semanas. Este processo ia arrancar apenas com as crianças de 10 e 11 anos, mas esta quarta-feira ficou já disponível o autoagendamento da vacinação para as crianças de nove anos, que se juntam agora ao primeiro grupo a receber a vacina.

As crianças com comorbilidades têm prioridade, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando dirigir-se aos centros para ser vacinados.