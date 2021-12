Covid-19. Autoagendamento da dose de reforço já está disponível para pessoas com 60 anos ou mais

As pessoas com 60 anos ou mais já podem fazer o autoagendamento para receber a dose de reforço da vacina contra a covid-19.

Sublinhe-se que o autoagendamento da vacina, através do portal da Direção-Geral da Saúde (DGS), ficou disponível esta quinta-feira para esta faixa etária, algo que acontece depois de o Governo falhar o prazo inicialmente previsto para administrar as doses de reforço nestas idades.

Para realizar o autoagendamento deve selecionar o local e data mais conveniente para a vacinação e irá receber, posteriormente, um SMS do número 2424 com a confirmação da data, hora e local de vacinação. Deve responder a este SMS para confirmar o agendamento.

Assim, o autoagendamento está agora disponível para as pessoas com 60 ou mais anos, para as pessoas com 50 anos ou mais vacinadas com a vacina Janssen e para as crianças dos 9 aos 11 anos, que serão vacinadas em exclusivo nos dias 18 e 19 de dezembro.